На выходных в Новокузнецке и Таштаголе прогремят фейерверки

Праздничными фейерверками отметят День металлурга. Фото: Екатерина САРДАКОВА

В третье воскресенье июля в России свой профессиональный праздник отмечают работники металлургической отрасли. Вот и двух городах на юге Кузбасса - Новокузнецке и Таштаголе, где есть предприятия этой сферы, в ближайшие выходные отметят День металлурга.

Изначально в программе празднования стояли концерты Олега Газманова, но из-за ухудшения эпидемической обстановки их перенесли на следующий год.

Зато новокузнечане и таштагольцы смогут порадоваться яркому и красочному салюту, посвященному Дню металлурга. Небо Таштагола фейерверк озарит в субботу, 17 июля, в 23.00, в Новокузнецке - в воскресенье, 18 июля, в 22.50, место запуска станет Кузнецкая крепость.