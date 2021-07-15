Главный врач Кемеровской клинической станции скорой помощи снят с должности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главврача Кемеровской клинической станции скорой медицинской помощи Сергея Киреева сняли с должности. Об этом сообщили в Минздраве Кузбасса.

Отмечается, что по причине роста заболеваемости коронавирусом и увеличением количества обращений на кемеровскую станцию скорой помощи в город на неделе привлекли к работе резервные бригады Кузбасского центра медицины катастроф, станций и отделений скорой помощи близлежащих городов и поселков.

Добавили, что слаженная работа позволила избежать задержек обслуживания. Причиной отставки стал тот факт, что Сергею Кирееву не удалось самостоятельно организовать рабочий процесс в медицинском учреждении. На данный момент исполняющим обязанности главного врача назначили Сергея Игнатова, который возглавлял Прокопьевскую городскую станцию скорой медицинской помощи.