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Происшествия15 июля 2021 8:36

Житель Кемерова пытался «покорить» Томь, но чуть не оказался на ее дне

Его нашли спасатели
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Житель Кемерова пытался «покорить» Томь, но чуть не оказался на ее дне. Фото: Кемеровская служба спасения.

Житель Кемерова пытался «покорить» Томь, но чуть не оказался на ее дне. Фото: Кемеровская служба спасения.

В Кемерове 14 июля спасатели заметили при патрулировании Томи около Кузбасского моста мужчину, который выбился из сил и начал тонуть. Кемеровская служба спасения сообщила, что сотрудники направились к горожанину, подняли его на лодку, оказали медпомощь и доставили на берег.

Спасатели провели беседу с мужчиной и передали его полицейским. Отмечается, что 42-летний житель выпивал с друзьями на берегу. И поспорил с ними, что сможет переплыть реку. Кроме того, специалисты напоминают кузбассовцам быть внимательнее, соблюдать меры безопасности, не входить в воду в алкогольном опьянении и не оставлять без присмотра детей.