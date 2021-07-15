В Кузбассе от удара молнии загорелся жилой дом. Фото: ВКонтакте/Инцидент Кемерово.

Вечером 14 июля в пгт Ижморском по улице Октябрьской загорелся частный дом. ГУ МЧС по Кемеровской области сообщает, что сигнал о происшествии в ведомство поступил в 21.21. На месте работали 9 пожарных и 3 единицы техники. Полностью огонь потушили в 21.47. Кадры возгорания опубликовали очевидцы в соцсети. По их словам, пожар возник из-за того, что в дом попала молния.

Отмечается, что открытым пламенем горели крыша дома и хозпостройки. В результате пожара полностью обгорела обрешетка крыши дома, веранды и хозяйственных построек. Пострадавших нет. В региональном МЧС уточнили, что точная причина возгорания устанавливается.