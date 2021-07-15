В Кемерове на выходные ограничат движение автомобилей и общественного транспорта. Фото: АПК.

В Кемерове 17 и 18 июля пройдут межрегиональные соревнования и городское первенство по велосипедному спорту в честь 300-летия Кузбасса. Об этом рассказали в горадминистрации.

Движение будет ограничено из Лесной Поляны (от виадука на Журавлевы горы до виадука улицы Терешковой) 17 июля с 10.00 до 13.00. Также по проспекту Комсомольский (от пересечения с проспектом Ленина до пересечения с проспектом Химиков) 18 июля с 10.00 до 14.00.

Кроме того, изменять движение общественного транспорта. 17 июля с 9.00 до 13.00 автобусы по маршрутам № 170э, № 171э, № 172э, № 173э будут отправляться в направлении Лесной Поляны без изменений, а из Лесной Поляны через Журавлевы горы с выездом на Елыкаевскую трассу.

Также 18 июля с 9.00 до 14.00 рейсы по маршруту № 19 будут ходить при движении от остановки «Азот» до проспекта Ленина без изменения, а далее проспект Ленина, проспект Ленинградский, остановка «ТРК «Променад 2». При движении от остановки «ТРК Променад 2» без изменения.