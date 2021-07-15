В Кузбассе временно приостановлена поставка вакцины «КовиВак». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе временно приостановлена поставка вакцины «КовиВак». Об этом 15 июля во время брифинга сообщила замминистра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова.

Уточнила, что в регион в начале недели в регион поступило 1560 доз вакцины «КовиВак». Их распределили между 175 прививочными пунктами. Получается, что в каждую медорганизацию поступило по 10-20 доз, а крупные города по 40-50 доз препарата, прививать начали в минувшую среду, 14 июля. В некоторых организациях уже полностью израсходовали свои 10-20 доз вакцины. Замминистра добавила, что в ближайшие две недели поставок вакцины «КовиВак» не ожидается.