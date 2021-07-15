В Кузбассе житель до смерти избил знакомого костылем. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе уголовное дело ранее судимого 32-летнего жителя города Березовского направили в суд. Следком Кузбасса сообщает, что мужчина обвиняется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

В феврале этого года 32-летний мужчина в гостях у знакомого выпивал алкоголь. Хозяин квартиры гость начали разговор о том, как каждый из них в местах лишения свободы отбывал наказание. По причине этого между собеседниками случился конфликт, тогда 44-летнего мужчину гость ударил костылем по голове. От ударов хозяин упал на пол, а 32-летний житель позвонил жене и сообщил о случившемся. Женщина вызвала скорую, пострадавшего отвезли в госпиталь, но медучреждении он скончался. Мужчину задержали, со следствием сотрудничал, вину признал.