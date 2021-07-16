Россельхозбанк запускает единый кабинет для оплаты ЖКХ по всем объектам недвижимости

Россельхозбанк представил новый сервис, аналогов которому еще нет: он позволяет контролировать оплату одновременно по всем имеющимся у клиента объектам недвижимости, включая дачу, гараж и даже платежи ЖКХ за помещения родственников.

Личный кабинет сформируется автоматически после первой оплаты любой услуги ЖКХ в мобильном приложении банка. В нем пользователь сможет добавлять объекты недвижимости для оплаты коммунальных счетов и привязывать к ним поставщиков услуг. При очередном использовании Личного кабинета ЖКХ пользователь найдет все ранее установленные настройки по объектам недвижимости, услугам и номеру ЕЛС - достаточно просто выбрать нужное помещение, услугу или номер ЕЛС и переходить к оплате, или, при необходимости, добавить новую услугу для оплаты.

- В традициях лучших практик дизайна интерфейс личного кабинета реализован в максимально удобном формате - на одном экране можно видеть все объекты, и привязанных к ним поставщиков, - прокомментировала руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк.

Партнерский материал.

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