Овцы погибли под колесами поезда

Фото администрации Промышленновского муниципального округа

Инцидент произошел на усть-каменском железнодорожном переезде. На 195-ом километре перегона Падунская-Промышленная паслась отара овец в количестве 250 голов, и часть из них вышла на рельсы во время движения грузового поезда. Машинисту пришлось применить экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. На железнодорожных путях погибло 22 овцы. Из-за происшествия поезд продолжил движение только спустя час. Также еще четыре грузовых поезда были вынуждены задержаться почти на четыре часа.

Владельцам скота напомнили: выпас разрешается на расстоянии не ближе 200 метров от железнодорожных путей и исключительно под надзором пастухов либо на привязи. Водителям гужевых повозок, погонщикам вьючных, верховых животных и скота запрещается: оставлять животных на дороге без надзора, допускать выход скота в полосу отвода железной дороги. Прогонять животных через железную дорогу можно только в специально отведенных местах, в светлое время суток и в условиях достаточной видимости.

Подобные действия владельцев скота характеризуются как угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте. Согласно п.4 ст.11.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение правил прогона и выпаса скота вблизи железной дороги предусмотрен штраф от 100 рублей. А за повреждение железнодорожной инфраструктуры от 3000 до 50000 рублей. Помимо этого, владельцы крупного рогатого скота обязаны возместить ущерб от задержки поезда, а также повреждений локомотива, полученных в результате столкновения с крупным рогатым скотом.