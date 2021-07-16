В Кемерове очевидцы сообщили о пожаре. Фото: ВКонтакте/incident_42.

Жители Кемерова 16 июля заметили столб дыма за Серебряным бором. Его было видно в разных частях города. Фото и видео происшествия появились в соцсетях. Также жители сообщили, что слышали громкие хлопки.

В ГУ МЧС по Кемеровской области рассказали, что пожар случился в селе Андреевка. Отмечено, что возгорание произошло в двухэтажном кирпичном доме. На месте работали пять пожарных отделений и 15 сотрудников. Причина пожара неизвестна.