Третья волна и вакцинация пенсионеров: власти Кузбасса оценили ситуацию с коронавирусом. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе в последнее время число заболевших коронавирусной инфекцией за сутки составляет около 200 человек. Зампредседателя правительства по вопросам социального развития Алексей Цигельник отметил, что регион находится достаточно высоко с точки зрения подъема волны эпидзаболеваемости. Также отметил, что данный подъем соответствует третьей волне.

Добавил, что большинство заболевших, которые находятся на ИВЛ либо получают кислородную поддержку, являются людьми старших возрастов.

— В этой связи принято решение о том, что сегодня наши приоритеты должны смещаться в сторону привлечения старшей возрастной группы, лиц старше 60 лет, к вакцинации, — сообщил Алексей Цигельник.