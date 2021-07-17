Названы территории Кузбасса, где выявили 203 новых случая коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 17 июля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 203 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 41 зараженных. В Новокузнецке - 36 заболевших. В Междуреченске – 17. В Юрге – 16. В Прокопьевске – 14. В Осинниках – 12. Девять – в Мысках. Восемь – в Промышленновском МО. Семь – в Березовском. Пять – в Ленинске-Кузнецком. По четыре – в Белове, Тайге, Новокузнецком МР и Яшкинском МО. По три – в Киселевске, Гурьевском МО, Топкинском МО и Юргинском МО. По два – в Калтане, Полысаеве, Ижморском МО и Тяжинском МО. По одному – в Тисульском МО и Яйском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 43 247 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 40 481 выздоровели, 902 скончались, 12 228 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.