В Кемерове постоят новую школу и детский сад. Фото:instagram/ilyaseredyuk.

В Кемерово с начала года ввели в эксплуатацию 6 многоквартирных жилых домов и 46 индивидуальных. Об этом сообщил Илья Середюк в традиционном обзоре «Кемерово. Неделя». Также добавил, что сейчас одновременно возводятся еще 33 многоэтажки: десять — в Заводском районе, восемь – в Ленинском, пять – в Центральном, два – в Рудничном районе.

Отметил, что был проведен штаб по строительству микрорайона № 74 на «Верхнем Бульваре». Там возводятся четыре дома, где большая часть квартир будет передана социальным категориям граждан. Один дом уже в финальной стадии, выполняется отделка квартир. Всего в данном микрорайоне планируют строительство 14 жилых домов, детского сада на 280 мест и школы на 550 мест.