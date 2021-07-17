В Кузбассе 68-летний житель отказался от помощи и его ограбили. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Междуреченске 68-летний житель обратился в дежурную часть. ГУ МВД по Кемеровской области сообщает, пожилой мужчина рассказал, что неизвестный похитил у него из дома бензопилу и перфоратор. Сумма ущерба девять тысяч рублей.

Выяснилось, что на улице к нему подошел мужчина, который предложил ему помочь по хозяйству. Житель отказался, но пригласил в дом незнакомца в дом для распития алкоголя. Утром хозяин не обнаружил гостя и электроприборов.

Сотрудники установили и задержали 49-летнего мужчину, который оказался неоднократно судимый. Оказалось, что он причастен к еще одному преступлению. Из чужого гаража он похитил электроинструменты, потом продал их, а деньги потратил. В отношении жителя Междуреченска возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.