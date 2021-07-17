В Кузбассе цирковой медведь дважды напал на дрессировщицу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском медведь напал на дрессировщицу во время циркового представления. Зрители опубликовали момент нападения косолапого в соцсетях. Инцидент случился во время выступления «Ехали медведи», которое давал цирк-шапито «Арлекин».

На кадрах видно, как медведь вцепился женщине в ногу, а во второй раз попытался ударить ее лапой по голове. Оба раза животное успели оттащить напарники дрессировщицы. Женщина не получила серьезных травм, но зверь порвал ей колготки.