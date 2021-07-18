Власти Кузбасса ввели ряд ограничений по коронавирусу.

В Кузбассе власти ввели дополнительные меры в связи с коронавирусом. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области».

Согласно документу, многофункциональные центры с 19 июля будут предоставлять услуги на территории региона только по предварительной записи.

Кроме того, работодателям рекомендуют перевести на дистанционный режим работы сотрудников в возрасте 65 лет и старше, а также работников с хроническими заболеваниями и беременных женщин. Добавили, что при возможности предоставить перечисленным лицам отпуска за исключением граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для организаций.

Также кузбассовцам в возрасте от 65 лет и старше рекомендуют соблюдать режим изоляции в домашних условиях, за исключением: посещение медицинских организаций; поход в магазин или аптеку; посещение органов государственной власти, органов местного самоуправления, многофункциональных центров; оказание помощи родственникам и другие связанные с семейными нуждами случаи; иных экстренных случаев, носящих неотложный характер.