В Кемерове девушка на иномарке сбила девятилетнего велосипедиста. Фото: ВКонтакте/inc_kuzbass.

В Кемерове на улице Волгоградской девятилетнего мальчика сбила иномарка. Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, Chevrolet Cruze с велосипедом на бампере. В ОГИБДД по городу Кемерово сообщили, что ДТП случилось 18 июля около 16.20.

Также отметили, что автомобиль Chevrolet двигался по Волгоградской улице в сторону улицы Сибиряков-Гвардейцев. В районе дома № 28 машина наехала на девятилетнего мальчика, который переходил дорогу вне пешеходного перехода и переводил через дорогу велосипед. Ребенка доставили в больницу, назначили стационарное лечение. 22-летняя девушка-водитель не пострадала. Выясняют все обстоятельства аварии, по результатам примут процессуальное решение.