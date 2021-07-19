Названы территории Кузбасса, где выявили 203 новых случая коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 19 июля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 203 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 39 зараженных. В Новокузнецке - 30 заболевших. В Междуреченске – 20. В Юрге – 15. В Прокопьевске – 14. В Мысках – 11. Десять – в Осинниках. Девять – в Ленинске-Кузнецком. Восемь – в Анжеро-Судженске. По пять – в Березовском и Промышленновском МО. По четыре – в Белове, Киселевске, Тайге, Кемеровском МО, Новокузнецком МР и Топкинском МО. По три – в Полысаеве, Юргинском МО и Яшкинском МО. Два – в Гурьевском МО. По одному – в Калтане и Прокопьевском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 43 655 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 40 848 выздоровели, 914 скончались, 13 237 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.