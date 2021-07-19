В Кузбассе водитель Lexus сбил насмерть супружескую пару. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Белове 18 июля около 22.10 на пересечении улицы Октябрьской и переулка Толстого 26-летний водитель автомобиля Lexus сбил насмерть 58-летнего мужчину и его 55-летнюю супругу. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Предварительно установлено, что водитель наехал на супружескую пару, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Кроме того, автомобилист в 2021 году трижды привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Медицинское освидетельствование показало, что 26-летний мужчина был трезв. Устанавливаются все обстоятельства ДТП. Следователь решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Водителю может грозить до семи лет лишения свободы.