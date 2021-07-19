Жители Кузбасса показали последствия прошедшего накануне урагана. ВКонтакте/inc_kuzbass.

В Кузбассе вечером 18 июля на регион обрушились ливни, мощные грозы и штормовой ветер. Жители области делятся фотографиями последствий непогоды. В деревне Старочервово штормовой ветер снес крышу здания, а в деревне Береговой столб упал на ЛЭП. Также стихия повредила деревья, дома и заборы в деревне Ляпки.

Синоптики Кемеровского Гидрометцентра рассказали причину сильного шторма. Оказывается, что в Алтайском крае прошел частный циклон, а Кузбасс оказался в его периферии. Отмечено, что особенно сильный ветер был в Кемеровском районе. В Новостройке скорость ветра достигала в 18 м/с. Также в Мариинске выпало большое количество осадков. Грозы прошли почти по всему региону.

Ураган прошелся по деревне Ляпки. ВКонтакте/inc_kuzbass.