Житель Новокузнецка покорил Эльбрус и установил флаг с символикой города на вершине. Фото:nstagram/skuznetsov_nk.

Новокузнечанин Александр Ткач 19 июля покорил самую высокую точку России-Эльбрус. Напомним, что Эльбрус-стратовулкан на Кавказе, который включен в список высочайших вершин частей света «Семь вершин». Историю кузбассовца рассказал мэр Сергей Кузнецов на своей личной странице в Instagram.

Глава города отметил, что новокузнечанин исполнил свою мечту, совершил восхождение до отметки 4600 метра вместе со своей женой. Отметил, что Подъем продолжался 12 часов, а спуск четыре часа. Кроме того, Александр Ткач разместил флаг с символикой города Новокузнецка на вершине. Также поздравил земляков с 300-летием Кузбасса.

Глава Новокузнецка поздравил семейную пару с достижением цели и пожелал покорения новых вершин и крепкого здоровья.