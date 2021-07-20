В Кемерове построят новую набережную. Фото: Яндекс.Карты.

В Кемерове мэрия планирует построить новую набережную. Соответствующее постановление опубликовали на сайте городской администрации, которое подписал глава города Илья Середюк.

В документе отмечено, что ведется подготовка документации по планировке территории в границах: проспект Кузнецкий – береговая линия реки Томи до устья реки Большая Камышная по береговой линии до пересечения с улицей Притомская Набережная по границе автомобильной дороги до пересечения с улицей Арочной в Центральном районе.

Физические и юридические лица принимают предложения по содержанию проекта до 23 июля. Контроль за исполнением постановления возложили на первого заместителя главы города Дмитрия Анисимова.