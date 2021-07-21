В Кемерове ребенок разбил лицо из-за опасного покрытия на скейт-площадке. Фото: ВКонтакте/incident_42.

В Кемерове в скейт-парке Рудничного района 10-летний мальчик катался на самокате, упал и разбил лицо из-за поврежденного покрытия рампы. Ребенка госпитализировали с подозрением на сотрясение головного мозга. Очевидцы опубликовали фотографии в соцсети с места проишествия. Следком Кузбасса проводит доследственную проверку.

Следствие установит собственника скейт-парка и проверит соответствует ли установленный инвентарь требованиям безопасности. В настоящее время доступ к опасному элементу ограничили. По результатам примут процессуальное решение. Кроме того, прокуратура по Кемеровской области организовала проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

В мэрии сообщили, что кемеровские скейт-парки, в том числе построенные в текущем году, сейчас обследуют специалисты МБУ «Кемдор». Замечания, если они будут выявлены, устранят в ближайшее время.