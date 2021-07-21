В Кемерове построят новую дорогу за 433 миллиона рублей

В Кемерове построят новую дорогу в Ленинском районе. Фото: Instagram.com/ilyaseredyuk.

В Кемерове 21 июля начнется строительство новой дороги на Верхнем Бульваре, которая свяжет три строящихся микрорайона: №72 и 74 в областном центре, ЖК «Альпийский двор» в поселке Металлплощадка Кемеровского округа.

В администрации правительства Кузбасса уточнили, что дополнительная автомагистраль разгрузит дороги Ленинского района. Строительство планируют завершить до конца октября текущего года. Работы будут проводить в рамках федеральной программы. Стоимость, которых 433 миллиона рублей.