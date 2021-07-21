В Кузбассе главный трансфузиолог прошел ревакцинацию от коронавируса. Фото: ВКонтакте/covid19kuzbass.

Главный трансфузиолог Кузбасса Илгиз Вафин прошел повторную вакцинацию от коронавируса. В видеообращении он рассказал о своем решении и самочувствии.

Врач рассказал, что в ноябре 2020 он поставил первую прививку от коронавирусной инфекции. Спустя год в его организме еще сохранялись антитела к вирусу, но изменилась эпидемиологическая ситуация поэтому мужчина решил пройти повторную вакцинацию. Отметил, что ревакцинацию перенес без каких-либо осложнений.

«Наслышан об этом дельта-штамме, который более вирулентен, вследствие чего мы должны иметь более сильный иммунитет», - рассказал Илгиз Вафин.

Кроме того, он посоветовал жителям Кузбасса безбоязненно относиться к вакцинации и добавил, что она снижает как риск заболевания, так и риск осложнений.