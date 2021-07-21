В Кемерове будут возводить 24-этажные жилые дома. Фото: АПК.

Замгубернатора Кузбасса по строительству Глеб Орлов сообщил о строительстве в Кемерове 24-этажных жилых домов. Также назвал улицы, на которых их возведут. Об этом он рассказал на встрече с журналистами.

Он отметил, что сейчас уже есть проекты на 24 этажа. Кроме того добавил, что проекты уже начаты и проектировщики уже работают. Один из них будет располагаться в 15 микрорайоне, по Терешковой, Притомский. Сроки осуществления строительства 24-этажных домов не сообщаются.