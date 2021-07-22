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Общество22 июля 2021 7:03

В Кузбассе поставила прививку от коронавируса 99-летняя жительница

Об этом сообщила замминистра здравоохранения
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кузбассе поставила прививку от коронавируса 99-летняя жительница.

В Кузбассе поставила прививку от коронавируса 99-летняя жительница.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кузбассе самой пожилой жительнице, которая вакцинировалась, 99 лет. Об этом рассказала замминистра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова в ходе брифинга по ситуации с коронавирусом.

Оксана Абросова отметила, что женщина в декабре прошлого года перенесла коронавирус. После шести месяцев, жительница сразу вакцинировалась. Вакцину перенесла достаточно хорошо, самочувствие замечательное. Также пожелала пожилой женщине крепкого здоровья и больше не болеть коронавирусом.