Минздрав Кузбасса рассказал, сколько вакцин от коронавируса в регионе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кузбассе утром 22 июля имеется 130 тысяч доз вакцин от коронавируса. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова в ходе брифинга.

Она отметила, что в регион преимущественно поступает «Спутник V». Кроме того, поставки «КовиВака» были незначительные. В медорганизациях в настоящее время около 800 доз вакцины «КовиВак», которые буквально единичные дозы по медорганизациям. «ЭпиВакКорона» осталось менее 100 доз.

Добавила, что поставка «ЭпиВакКороны» ожидается, но количество будет незначительным. В регион на следующей неделе поступит 3 240 доз, которые распределят на все медицинские организации.