В Кузбассе перекроют автодорогу на выходные. Фото: Кузбасский филиал СГК.

В Кузбассе в воскресенье 25 июля с 8.00 до 20.00 перекроют автодорогу «Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк - Междуреченск», в районе села Осиновка, км 30+658. Об этом сообщили в Кузбасском филиале СГК.

Отметили, перекрытие будет для прокладки под дорогой участка тепломагистрали от Беловской ГРЭС в город Белово. Объезд будет сформирован по автомагистрали «Кемерово -Новокузнецк». Автомобилистов призвали обращать внимание на предупреждающие знаки.