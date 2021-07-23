В Кузбассе разом зазвонят колокола во всех храмах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В кузбасских храмах 28 июля в одно и то же время начнется колокольный звон. Перезвон будет совершен в День Крещения Руси. В Кузбасской митрополии сообщили, что звон-благовест будет совершаться в храмах в полдень.

Отметим, что колокольный звон всей стране включен в праздничную программу в течение последних девяти лет. Кром того, в 2012 году впервые единовременный перезвон объединил православные храмы и монастыри России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Казахстана и другие страны.