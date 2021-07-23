Полицейские и активисты разобрались с пагубными граффити

Фото ГУ МВД России по Кемеровской области Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Рекламные надписи о продаже наркотиков на улицах Кемерова были уничтожены во время профилактического рейда. Его провели сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области совместно с волонтерами кибердружины «Киберлайф».

Участники рейда осмотрели стены строений в Центральном районе. Обнаруженные надписи с контактами распространителей запрещенных веществ и предложениями о сбыте наркотиков фиксировали для дальнейшего расследования. После чего вредоносные граффити закрашивались. В результате полицейские и активисты уничтожили более 50 наркообъявлений

За подобные надписи и изображения на стенах, содержащие контакты распространителей наркотиков и предложения о сбыте, предусмотрена административная ответственность. По ст. 6.13 КоАП РФ «Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические вещества либо их прекурсоров, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ» предусмотрен штраф в размере до 5000 рублей.