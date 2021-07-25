Скончалась директор музея изобразительных искусств Кузбасса Лариса Мызина. Фото: Instagram/aleksandrkonovalov344.

В Кемерове умерла директор ГУК «Кемеровский областной музей изобразительных искусств» Лариса Мызина. Об этом сообщил кемеровский историк и политолог Александр Коновалов в Instagram.

— Сегодня ночью скончалась Лариса Ивановна Мызина — директор областного музея изобразительных искусств, удивительный человек по масштабам организаторского таланта, волевым качествам и эрудиции. Искренне скорблю, выражаю глубокие соболезнования ее супругу Геннадию Леонидовичу и всем членам семьи, — написал Александр Коновалов.

По словам коллег, Лариса Ивановна скончалась от последствий коронавируса. У нее развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, находилась в состоянии комы.

Лариса Мызина родилась в 1951 году в городе Часов Яр Донецкой области. Окончила Уральский государственный университет имени А. М. Горького. В музее Лариса Ивановна начала работать с 1975 года и прошла все ступени профессионального становления: от младшего научного сотрудника до директора музея, которым являлась с 1990 года.

Редакция «Комсомолки» приносит свои искренние соболезнования родным, близким и коллегам Ларисы Мызиной.