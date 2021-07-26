В Кузбассе синоптики предупредили о шквалистом ветре и грозах. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кузбассе ожидается усиление ветра 26 и 27 июля. Синоптики Кемеровского гидрометцентра сообщили, что сохранится аномальная жара, максимальная температура + 30 градусов и выше. Однако, вечером на разогреве атмосферы, пройдет холодный фронт, что приведет неблагоприятным метеоусловиям и понижению температур.

— В ближайшие время с сохранением на день 26 — ночь 27 июля 2021 года на территории Кемеровской области ожидается: усиление южного ветра до 15-20 м/с, местами шквалистое усиление до 25-27 м/с; местами грозы, град, ливни, — рассказали в гидрометцентре.

Кроме того, смена погоды наблюдается по области. В утренние часы по северным районам области уже усилился ветер. Отметим, что в Тисульском районе при грозах порывы составили 25 м/с.