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Происшествия26 июля 2021 9:41

В Кузбассе пенсионер погиб в собственном погребе

Тело погибшего обнаружила жена
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кузбассе пенсионер погиб в собственном погребе.

В Кузбассе пенсионер погиб в собственном погребе.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинск-Кузнецком районе 25 июля нашли тело 68-летнего мужчины в погребе, который располагался на участке его дома. Следком Кузбасса проводит доследственную проверку.

По предварительной информации известно, что пенсионер накануне сушил погреб и развел там костер. На следующее утро мужчина решил проверить погреб. Позднее его супруга нашла мужа на дне погреба. Тело на поверхность подняли сотрудники МЧС. Назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.