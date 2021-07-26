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Происшествия26 июля 2021 10:04

В Кузбассе женщина отдыхала с детьми и утонула в реке

Ее тело нашли сотрудники МЧС
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кузбассе женщина отдыхала с детьми и утонула в реке.

В Кузбассе женщина отдыхала с детьми и утонула в реке.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В реке Кондома Новокузнецкого района 25 июля обнаружили тело 40-летней женщины. Следком Кузбасса сообщает, что проводит доследственную проверку.

Установлено, что женщина отдыхала на берегу реки с мужем, детьми и с двумя семьями из Киселевска. Она решила искупаться, будучи в алкогольном опьянении. Жительница отплыла от берега и утонула. Тело на берегу реки нашли сотрудники МЧС.

Кроме того, водоем не оборудован для купания, но запрещающие таблички отсутствуют. Следствие устанавливает обстоятельства случившегося. По результатам примут процессуальное решение.