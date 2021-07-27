В Кузбассе автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Произошло ДТП 26.07.21 около 19:00 на 42 километре автодороги «Кемерово - Анжеро-Судженск».ГУ МВД России по Кемеровской области сообщает, что столкнулись пассажирский автобус «КамАЗ», который следовал по маршруту «Томск - Березовский» и грузовой автомобиль «ДАФ» из Татарстана.

По предварительной информации, в ДТП пострадал водитель автобуса, его доставили в медучреждение с травмами различной степени тяжести . В салоне пассажирского транспорта на момент аварии было 6 человек, никто не пострадал.

Полиция устанавливает обстоятельства случившегося и степень вины каждого из участников ДТП. По результатам проверки примут решение в соответствии с законодательством.