Минздрав Кузбасса сообщил, что в регион поступила вакцина «Спутник Лайт»

Минзрав Кузбасса сообщил, что в регион поступила вакцина «Спутник Лайт». Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбасс 26 июля поступила вакцина «Спутник Лайт». Об этом сообщила замминистра здравоохранения региона Оксана Абросова в ходе прямого эфира по ситуации с коронавирусом, который проходит 27 июля на разных платформах радио и ТВ. Отметим, что в регион преимущественно поставляют вакцину «Спутник V».

Оксана Абросова рассказала, что в область поступила «ЭпиВакКорона», но в небольшом количестве - немного больше 3000 доз. Также добавила, что в регион пришел «Спутник Лайт», который очень хорошо подходит для повторной вакцинации.

Добавила, что «Спутник Лайт» находится на уполномоченном складе. Сегодня 27 июля вакцину распределят по всем медорганизациям Кузбасса. Она отметила, что у данной вакцины есть возрастные ограничения - она показана пациентам в возрасте от 18 до 60 лет.