Минстрой Кузбасса впервые показал фото строящегося культурного кластера в Кемерове. Фото: ВКонтакте/Министерство Строительства-Кузбасса.

В Кемерове строится образовательная часть культурного кластера в Ленинском районе. Минстрой Кузбасса опубликовал фотографии и сообщил, что ход работ проверил замгубернатор по строительству Глеб Орлов.

Отмечено, что к вводу в эксплуатацию готовят пять зданий. Это Хореографическая академия, Средняя специальная музыкальная школа, два интерната для учащихся этих заведений и общеобразовательная школа.

Добавили, что в здании школы завершили монтаж металлоконструкций над спортивным и зрительным залами на 300 мест. Также по периметру над сценой в три яруса ведут монтаж технологических галерей. Работы по устройству кровли, инженерных сетей выполнят в августе, для того чтобы осенью начать выполнение отделочных работ.

Фото: ВКонтакте/Министерство Строительства-Кузбасса.

Фото: ВКонтакте/Министерство Строительства-Кузбасса.

Фото: ВКонтакте/Министерство Строительства-Кузбасса.