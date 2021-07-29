В Новокузнецке накажут мужчину, напавшего с ножом на пенсионерку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дело о разбойном нападении на пенсионерку расследовано следователем отдела полиции «Заводской» УМВД России по г. Новокузнецку. 42-летний мужчина обвиняется по статье «Разбой».

Жертвой налетчика стала 69-летняя местная жительница, которая обратилась за помощью к полицейским. Они выяснили, что неизвестный мужчина проник в комнату через открытую дверь, сел на кровать к спящей женщине и начал угрожать ножом, требуя денег. Женщина смогла оказать сопротивление и позвонить в полицию.

Сотрудники уголовного розыска оперативно задержали нападавшего с ножом прямо на месте преступления. Мужчина не имел определенного места жительства и был неоднократно судим. Он признал свою вину и стал фигурантом уголовного дела, заключенным по стражу на время следствия.

Сейчас у следователя есть достаточная доказательная база, поэтому уголовное дело уже направлено в суд. Максимальная мера наказания по ст. 162 УК РФ «Разбой» - 12 лет лишения свободы.