В Кузбассе отчим истязал 14-летнюю падчерицу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Юрге завершено расследование в отношении 37-летнего жителя. Следком Кузбасса сообщает, что мужчина обвиняется по статье «Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего».

С октября 2020 по апрель текущего года мужчина, когда находился в алкогольном опьянении, из-за малозначительных поводов избивал 14-летнюю падчерицу. После нанесенного удара девочка пожаловалась маме на боль в груди, они обратились в больницу. Отмечено, что данные конфликты происходили, когда женщина была на работе и не знала, что в доме происходят инциденты. Врачу девочка призналась, что ее ударил отчим. Информацию передали в полицию, мужчину привлекли к административной ответственности.

Уже в апреле 2021 года отчим ударил ребенка при матери, женщина вызвала сотрудников полиции. Кроме того, мужчина сотрудничал со следствием и признал вину. Семью поставили на профилактический контроль. Следствие направило уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.