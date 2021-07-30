Фото: В Новокузнецке вынесли приговор группе «черных риелторов». Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Новокузнецке огласили приговор в отношении трех женщин 57, 67 и 44 лет, а также 53-летнего мужчины. ГУ МВД по Кемеровской области сообщает, что их обвинили в мошенничестве за продажу трех квартир по фиктивным документам, в обход владельцев.

Двое местных жителей обратились в полицию летом 2020 года. Они написали заявление на риелтора, из-за которой они чуть не лишились жилплощади. Полицейские выяснили, что горожанам позвонили из территориального подразделения Росреестра, куда поступили документы на регистрацию сделок купли-продажи их квартир. У сотрудников Росреестра появились сомнение по поводу подлинности подписи нотариуса, поэтому они связались с хозяевами. Полиция установила, что документы поддельные и обе сделки сопровождал один риелтор.

Сотрудники задержали 57-летнюю подозреваемую и изъяли 2,7 миллиона рублей, которые она получила за проданную по подложной доверенности квартиру. Женщину на время следствия заключили под стражу и возбудили уголовное дело. Кроме того, установлено, что риелтор действовала вместе с мужчиной, с которым она состояла в близких отношениях, с коллегой и бывшей клиенткой. В результате собственникам жилья могли причинить ущерб на общую сумму 5,3 миллиона рублей, но все сделки пресекла полиция.

Суд назначал 57-летней организатору четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, 53-летнему мужчине - 3 года 6 месяцев колонии строгого режима. Подельниц приговорили к условному лишению свободы на сроки 2 года 6 месяцев и 2 года. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.