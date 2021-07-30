В Кузбассе 38-летний мужчина сгорел в летней кухне. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Прокопьевске 29 июля после тушения пожара в надворной постройке жилого дома обнаружили тело 38-летнего мужчины. Следком Кузбасса сообщает, что проводит доследственную проверку.

Предварительно установлено: до пожара погибший несколько дней употреблял алкоголь, он проживал с матерью и не работал. В день пожара был в летней кухне, где после употребления спиртного, уснул.

Рано утром его мать услышала сильный треск и увидела, что горит летняя кухня, она вызвала пожарных. Женщина отметила, что сын в состоянии алкогольного опьянения много курил, окурки бросал на пол и тушил их об матрац.

Причиной пожара по предварительным данным стало неосторожное обращение с огнем при курении. В рамках проверки следствие установит причину возгорания. Также проведет судебно-медицинскую экспертизу и определит причину смерти мужчины. Следственная группа устанавливает обстоятельства случившегося. По результатам проверки примут процессуальное решение.