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Происшествия30 июля 2021 8:54

В Кузбассе 38-летний мужчина сгорел в летней кухне

Тело погибшего обнаружили после тушения пожара
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кузбассе 38-летний мужчина сгорел в летней кухне.

В Кузбассе 38-летний мужчина сгорел в летней кухне.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Прокопьевске 29 июля после тушения пожара в надворной постройке жилого дома обнаружили тело 38-летнего мужчины. Следком Кузбасса сообщает, что проводит доследственную проверку.

Предварительно установлено: до пожара погибший несколько дней употреблял алкоголь, он проживал с матерью и не работал. В день пожара был в летней кухне, где после употребления спиртного, уснул.

Рано утром его мать услышала сильный треск и увидела, что горит летняя кухня, она вызвала пожарных. Женщина отметила, что сын в состоянии алкогольного опьянения много курил, окурки бросал на пол и тушил их об матрац.

Причиной пожара по предварительным данным стало неосторожное обращение с огнем при курении. В рамках проверки следствие установит причину возгорания. Также проведет судебно-медицинскую экспертизу и определит причину смерти мужчины. Следственная группа устанавливает обстоятельства случившегося. По результатам проверки примут процессуальное решение.