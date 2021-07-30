В Кузбассе жители умилились необычному объявлению на автобусных остановках. Фото: ВКонтакте/mzk_love.

В Междуреченске на остановке общественного транспорта «Аптека» жители заметили необычное объявление. Неизвестная горожанка по имени Леся написала от руки расписание автобуса, а также подарила случайным прохожим «цветы» и улыбки. Об этом междуреченцы рассказали в социальной сети.

- Это вам, дорогие люди. С уважением, Леся, - написала девушка под расписанием автобуса.

Еще в одном объявлении жительница предположила, что горожанам давно не дарили цветов и нарисовала им в подарок.

- У тебя наверняка красивая улыбка. Возьми улыбку и цветочек. И тебе, и мне приятно. Удачного дня, - написала Леся.

В соцсети пользователи положительно отреагировали на действия горожанки. Также поблагодарили девушку за поднятое настроение и за расписание. Кроме того, пожелали ей всего хорошего.

- «Почаще бы таких приятностей, встречать в наше время. Прям улыбка на лице растянулась», «Как здорово. Леся, пусть тебе на пути встречаются только такие добрые люди, как и ты сама», «Приятно, что и милые люди есть у нас! И радостно от этого», - прокомментировали жители в социальной сети.