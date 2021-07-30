В Кузбассе продлили действующие ограничения по коронавирусу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе продлили срок ограничительных мероприятий из-за распространения коронавируса. Речь о режиме «Повышенная готовность» и масочном режиме. Соответствующее распоряжение опубликовано в электронном бюллетене Правительства Кузбасса.

До 31 августа запрещены: массовые мероприятия в закрытых помещениях численностью более 50 человек; наполняемость театров, кинозалов, спорткомплексов и других центров досуга должна быть не более 50%; работа фуд-кортов в ТЦ и ТРЦ; работа общественного питания с 02.00 до 06.00, кроме доставок, заказов навынос.

Контроль за исполнением распоряжения и.о. Губернатора Кемеровской области - Кузбасса Вячеслав Телегин оставил за собой.