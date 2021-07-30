В Кузбассе женщина убила сожителя за ответ на ее вопрос. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Юрге 35-летняя жительница обвиняется в убийстве. Следком Кузбасса сообщает, что собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора.

Установлено, что в октябре 2020 года женщина выпивала алкоголь в компании матери и сожителя у себя дома. Мужчина за столом начал вести себя агрессивно и оскорблял возлюбленную нецензурной бранью. Женщина пошла в другую комнату, а он толкнул ее и ударил по ногам. После сожитель взял в руки нож, горожанка выхватила у него холодное оружие.

Она спросила у мужчины, что он будет делать, если ее не станет. В ответ он улыбнулся, сожительница разозлилась и несколько раз ножом ударила его в грудь. Возлюбленный упал, а она попросила мать вызвать скорую помощь. Медработники констатировали смерть сожителя и вызвали полицию. Женщина сотрудничала со следствием и признала вину. Суд назначал ей восемь лет лишения свободы в колонии общего режима.