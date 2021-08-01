В школьных лагерях Кемерова впервые организовали дополнительную смену. Фото: Instagram./ilyaseredyuk.

В Кемерове впервые организуют дополнительную четвертую смену в школьных лагерях дневного пребывания. Об этом рассказал глава города Илья Середюк в традиционном обзоре «Кемерово. Неделя».

Мэр, отметил, что данная смена стартует в 59 школах города с 9 августа. Также отметил, что свой досуг бесплатно и с пользой смогут провести дополнительно 3 600 школьников. Уточнил, что этим летом в лагерях дневного пребывания отдохнут более 12 тысяч детей, это на три тысяч больше, чем обычно. Кроме того, поблагодарил педагогов, которые работают в школьных лагерях.