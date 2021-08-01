В Кузбассе ожидается кратковременный дождь и +29 градусов

Погода в Кузбассе на 2 августа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кузбассе 2 августа ожидается теплая погода, но местами возможны кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра. Ночью преимущественно без осадков, а температура воздуха составит +11…+16 градусов, местами +5…+10 градусов, днем +24…+29 градусов. Ветер будет дуть юго-западный, ночью 2-7 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду, местами до 14 метров в секунду.

В Кемерове до восхода солнца температура составит +12…+14 градусов, а после восхода солнца +25…+27 градусов. Ветер юго-западный, ночью 2-7 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду, местами до 12 метров в секунду.