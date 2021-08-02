В Кузбассе медведь набросился на женщину. Фото: Милицина Юлия.

В Кузбассе вновь зарегистрировали случай выхода медведя к людям. Инцидент случился в поселке Камешок Междуреченского городского округа. Местный житель рассказал, что медведь набросился на его жену. Мужчина с супругой осматривали улья и в какой-то момент жительница стала убегать. Муж вышел навстречу медведю, который в этот момент остановился и убежал обратно.

Егерь общественной организации охотников Междуреченска Василий Максимов отметил, что жители стали ходить в тайгу, так как появились грибы. Они подкармливают зверей и бросают еду. Из-за этого нарушается естественный процесс добывания пищи, сообщает междуреченская телекомпания «Квант». Людей просят не подкармливать животных и не оставлять кучи мусор, которые привлекают медведей.