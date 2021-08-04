В Кузбассе главный бухгалтер КУМИ необоснованно увеличивала себе зарплату. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Анжеро-Судженске 46-летняя бывшая начальница отдела бухгалтерского учета Комитета по управлению муниципальным имуществом обвиняется в крупном мошенничестве. Следком Кузбасса сообщает, что женщина использовала свое служебное положение в период с марта 2020-го по февраль 2021 года. При составлении платежных поручений она необоснованно увеличивала свою заработную плату.

Также главбух указывала в документах на получение денег банковские счета знакомой и сына, которые никогда не состояли в трудовых отношениях с КУМИ. Женщина причинила ущерб бюджету города в размере 330 тысяч рублей. Ее преступную деятельность выявили сотрудники УФСБ России по Кузбассу. Со следствием женщина изначально не сотрудничала, но были получены неопровержимые доказательства ее преступления, после этого она призналась в содеянном. На недвижимость обвиняемой наложили арест в счет возмещения ущерба. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.