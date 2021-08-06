В Кемерове наказали ответственных за опасную свинину

Еще в июне 2021 года сотрудники Россельхознадзора провели внеплановую проверку мясной продукции в ТК «Социальный». Как оказалось, на мясе отсутствовали ветеринарные клейма овальной формы. Помимо этого обнаружилась свиная голова без разрезов внутренних и наружных жевательных мыщц, которые делают для осмотра туши на наличие цистицеркоза - инфекционно-паразитического заболевания.

Всего охлажденной свинины, не прошедшей ветеринарно-санитарной экспертизы, нашли 399,47 кг. И в довесок - еще 94,48 кг подозрительных свиных субпродуктов: селезенка, легкие, почки, сердце, печень. Вся продукция оказалась несоответствующей ветеринарным нормам, а также обезличенной, то есть без возможности отследить ее происхождение. Испорченную свинину изъяли и отправили на уничтожение.

За выпуск продукции в обращение владельца мяса и должностное лицо ветеринарной службы привлекли к административной ответственности. Постановление уже вступило в законную силу.